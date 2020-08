Wann startet die neue Handball-Saison?

Ob es am 12. September wirklich wieder auf das Parkett geht? Foto: Martin Weis

Wetzlar (wl). Startet die neue Handball-Saison wirklich Mitte September? Wird es erlaubt sein, Zuschauer in die Hallen zulassen? Zumindest dürfen seit dem 1. August wieder Freundschaftsspiele bei den Handballern stattfinden. Den Beginn der Spielzeit, so der momentane Stand der Dinge, will der Hessische Handballverband am 12. September realisieren. Der Vorstand des Handballbezirks Odenwald/Spessart hat dagegen beschlossen, erst am 3. Oktober die Saison zu starten. Wichtigster Grund hierfür war die Beteiligung der bayrischen Vereine, wo beispielsweise die Hallennutzung anders geregelt ist als in Hessen. Aber bei den vielen Ungewissheiten, die sich immer wieder ergeben, stellt auch der 3. Oktober als Starttermin viele Fragezeichen.

Hier nur einige Fragen, die momentan noch keiner beantworten kann: Was passiert mit den Spielen, die auf Grund von Quarantäne abgesetzt werden müssen? Wenn die Schiedsrichter aufgrund von nicht ausreichenden Hygienemaßnahmen das Spiel nicht leiten? Wie viele Schiedsrichter stehen überhaupt zur Verfügung?

Der Hessische Handballverband unter Führung von Gunter Eckart hat zu Beginn der Woche ein Rundschreiben an die Vereine verschickt, in dem nochmal die wichtigsten Voraussetzungen für einen Spielbetrieb genannt sind.

"Wir haben großes Verständnis dafür, wenn Vereine und Eltern sich Gedanken darüber machen, ob Kontaktsportarten jetzt zugelassen werden sollen oder nicht. Wir haben aber auch Verständnis dafür, dass ein großes Interesse daran besteht, den Spielbetrieb wieder zu öffnen. Bei der Beurteilung der Lage verlassen wir uns hier auf die Kompetenz des Gesundheits- und des Innenministeriums, die beide sehr eng mit den Spitzen des Landessportbundes und auch dem DHB zusammenarbeiten. Die entwickelten Konzepte zur Rückkehr in den Wettkampfsport und zur Hygiene haben sehr große Anerkennung erhalten und sollten auch als Grundlage für das Vorgehen der Vereine genutzt werden", so der HHV-Präsident.

Über allem stehe der Gesundheitsschutz, "deshalb haben wir auch nicht gesagt, dass wir die Saison 2020/21 am Wochenende 12./13. September definitiv beginnen, sondern wir haben beschlossen, den Beginn für dieses Wochenende zu planen".