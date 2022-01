Wendlandt coacht letztes Oberliga-Derby gegen Ex-Club

Axel Spandau: (Trainer HSG Wettenberg): "Wir haben die unfreiwillige Pause am letzten Wochenende zur Regeneration genutzt. Neben unseren Langzeitverletzten wird uns am Wochenende auch Tom Warnke fehlen. Wir wollen das Derby dennoch mit Spaß angehen. Vor allen Dingen müssen wir uns auf die offensive Abwehr von Kleenheim-Langgöns einstellen und in der eigenen Deckung vor allem die starken Außen sowie Niklas Roth und Cedrick Kollmann in den Griff bekommen." (mcs)