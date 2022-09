Wenn der Dutenhofener im Nachbarort, aber beim Gegner spielt

Wenn am Samstag - mal wieder - das Duell zwischen der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen III und der HSG Dilltal steigt, dann ist es für Leon Becker (am Ball) ein ganz besonderes Derby. Denn der Rückraumspieler lebt in Dutenhofen, spielt aber in Dilltal. Foto: Jörg Förster