"Wetzlarer" Handball-Vereine lösen Abstiegsfrage unterschiedlich

Die Frauen des TuS Vollnkirchen II sind nicht das einzige Team, das sich freiwillig aus einer Liga verabschiedet hat. Auch die Männer der HSG Großen-Buseck/Beuern III, die Letzter in der C-Klasse wurden, wagen eine Etage tiefer einen Neustart. Zudem gibt es weitere Absteiger, die es aber sportlich eigentlich geschafft hätten. Die HSG Wettenberg III, die in der Bezirksliga A der Männer auf Torejagd ging, hat sich komplett aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Die Frauen der HSG Herborn/Seelbach sehen sich nicht in der Lage, in der Bezirksoberliga mithalten zu können und versuchen eine Klasse tiefer in der neuen Saison ihr Glück. (tis)