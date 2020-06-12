Freitag, 12.06.2020 - 14:00
4 min
"Wetzlarer" Handball-Vereine lösen Abstiegsfrage unterschiedlich
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
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HSG WETTENBERG III ZIEHT SICH ZURÜCK
Die Frauen des TuS Vollnkirchen II sind nicht das einzige Team, das sich freiwillig aus einer Liga verabschiedet hat. Auch die Männer der HSG Großen-Buseck/Beuern III, die Letzter in der C-Klasse wurden, wagen eine Etage tiefer einen Neustart. Zudem gibt es weitere Absteiger, die es aber sportlich eigentlich geschafft hätten. Die HSG Wettenberg III, die in der Bezirksliga A der Männer auf Torejagd ging, hat sich komplett aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Die Frauen der HSG Herborn/Seelbach sehen sich nicht in der Lage, in der Bezirksoberliga mithalten zu können und versuchen eine Klasse tiefer in der neuen Saison ihr Glück. (tis)
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