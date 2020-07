Yeruti Kraus verlässt die HSG Dilltal in Richtung HSG Gedern/Nidda

Auf zu neuen Ufern: Die Dilltalerin Yeruti Kraus (M.) wechselt zum Drittligisten HSG Gedern/Nidda. Foto: Tobias Ripl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die seit dem sechsten Lebensjahr für die HSG Dilltal aktive Handball-Kreisläuferin Yeruti Krauß geht künftig für die HSG Gedern/Nidda in der 3. Liga auf Torejagd. Der Wechsel sei ein "herber Verlust" für die Dilltaler, in der Bezirksliga A spielende Mannschaft, aber auch eine "Chance für die weitere Zukunft der hochbegabten Spielerin, die sie aufgrund ihrer spielerischen Fähigkeiten" auch nutzen werde, teilt die HSG Dilltal in einer Pressemitteilung mit.