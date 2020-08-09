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Sonntag, 09.08.2020 - 17:00
4 min

Yeruti Krauß will in der 3. Liga viel lernen

Lange hat sie mit sich gerungen, nun steht fest: Handballerin Yeruti Krauß zieht es von der Bezirksliga A in die 3. Liga zur HSG Gedern/Nidda.

Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
Wagt den Schritt in Liga drei: Yeruti Krauß (M.) wechselt von der HSG Dilltal zur HSG Gedern/Nidda. Foto: Katrin Weber

Wagt den Schritt in Liga drei: Yeruti Krauß (M.) wechselt von der HSG Dilltal zur HSG Gedern/Nidda. Foto: Katrin Weber

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ZUR PERSON

Yeruti Krauß wohnt in KatzenfurtIm Alter von sechs Jahren fing sie bei der HSG Dilltal mit dem Handball. Ihr Vater Arnd ist aktuell Vorsitzender des Clubs, ihre Schwester Luna spielt in der 1. Frauenmannschaft. Dem Verein hielt sie bis zu diesem Sommer die Treue, ehe sie nun zur HSG Gedern/Nidda wechselte. Bei den Wetterauerinnen ist die 23-Jährige für die Kreisposition vorgesehen. Die Steuersekretärin trifft sich in ihrer Freizeit gerne mit Freunden und geht im Urlaub gerne tauchen oder Ski fahren. (tis)

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Handball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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