Yeruti Krauß will in der 3. Liga viel lernen

Yeruti Krauß wohnt in KatzenfurtIm Alter von sechs Jahren fing sie bei der HSG Dilltal mit dem Handball. Ihr Vater Arnd ist aktuell Vorsitzender des Clubs, ihre Schwester Luna spielt in der 1. Frauenmannschaft. Dem Verein hielt sie bis zu diesem Sommer die Treue, ehe sie nun zur HSG Gedern/Nidda wechselte. Bei den Wetterauerinnen ist die 23-Jährige für die Kreisposition vorgesehen. Die Steuersekretärin trifft sich in ihrer Freizeit gerne mit Freunden und geht im Urlaub gerne tauchen oder Ski fahren. (tis)