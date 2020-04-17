Freitag,
17.04.2020 - 14:40
3 min
Zweitliga-Handballer Stefan Lex wechselt zur HSG Pohlheim
Das ist ein Hammer: Zweitliga-Handballer Stefan Lex verlässt den ASV Hamm und kehrt in seine mittelhessische Heimat zurück
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