JC Rüsselsheim: Erster Sieg am letzten Tag

Von Anfang an sei die Mannschaft "in guter Stimmung" gewesen, verriet Co-Trainer Frank Conrad, der zum zweiten Mal in Folge den fehlenden Headcoach Andreas Esper vertrat. "Einen versöhnlichen Saisonabschluss" zu schaffen, das sei das alle verbindende Ziel gewesen, nachdem es in den vergangenen Monaten viele Pleiten und Enttäuschungen gegeben hatte. Zudem wollte man den scheidenden Teammitgliedern, darunter Tobias Schirra, der zum letzten Mal in der ersten Klasse auf die Matte trat, einen schönen Abschied bescheren. Es habe so auch mehrere "nette Geschichten" rund um das Duell gegeben, ließ Conrad wissen. So konnte der beruflich sehr eingespannte Schirra selbst seinen ersten Kampf in der Klasse bis 73 Kilogramm gegen Mark Zeiss gewinnen. Jonas Wolf, der in der Klasse bis 90 Kilogramm Marius Kölblinger bezwang, und Jaron Ivanov, der bei den 66ern die Oberhand über Mohammed Alkasem behielt, punkteten zum ersten Mal überhaupt in diesem erstklassigen Teamwettbewerb. "Das gibt auch Hoffnung für die Zukunft", kommentierte Conrad. Wobei diese noch in den Sternen steht. Esper hatte schon vor wenigen Wochen klargemacht, dass man sich ernsthaft darüber Gedanken machen müsse, wie viel Sinn ein Dasein im Oberhaus derzeit mache. Der vielversprechende Nachwuchs sei noch nicht so weit, dort mitzuhalten, einige der älteren Sportler haben ihren Höhepunkt überschritten oder hören, wie Schirra, auf. Der Cheftrainer selbst hatte sich in den vergangenen beiden Wochen bei den Aktiven offenbar eine Auszeit genommen und soll den Erwachsenen auch im Training nicht zur Verfügung gestanden haben. Die Einstellung mancher Sportler während der Saison hatte dem leidenschaftlichen Fachmann nicht gefallen.