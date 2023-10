JC Rüsselsheim vor Rückzug aus der Ersten Bundesliga

Erstliga-Judo in Rüsselsheim – diese Bilder könnten bald der Vergangenheit angehören. In dieser Saison kämpfte Roy Koffijberg (linkes Bild, oben) für den früheren Europapokalsieger JCR. Trainer Andreas Esper (ganz rechts) konnte sich nur selten so freuen wie hier mit Johannes Geis und Andreas Höhl.