JCW-Frauen peilen Halbfinale an

WIESBADEN. (nn). Die große Chance, für die Judo-Frauen des JC Wiesbaden, Großes zu erreichen – sowohl als Vereinsteam als auch in der Nationalmannschaft: An diesem Freitag reist die Bundesliga-Formation in Richtung Leipzig, wo am Samstag ab 14 Uhr neben dem JCW, Gastgeber JC Leipzig, der TV Altenfurt und der erneut als Titelfavorit geltende Serienmeister TSG Backnang in der Vierer-Konkurrenz der Besten aus Bundesliga Süd-West und Süd-Ost, die beiden Halbfinalteilnehmer ermitteln. „Backnang wird wohl gewinnen. Aber wir wollen natürlich um den zweiten Platz mitmischen“, sagt JCW-Teammanager Marcel Stebani in der Hoffnung, gegen Leipzig und Altenfurt etwas reißen zu können.