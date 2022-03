Auch die Jugend kegelt wieder

Jetzt teilen:

WETZLAR/ALLENDORF - Nach zweijähriger Pause freuen sich die Jugendkegler, dass sie wieder Wettbewerbe austragen können. Am Wochenende werden in Wetzlar-Hermannstein und Allendorf/ Lumda die Bezirkstitel vergeben. Hier geht es auch um die Startplätze bei den Landesmeisterschaften.

Am Samstag ist der KSV Wetzlar ab 12 Uhr Gastgeber bei den Wettbewerben der U 10 und U 14. Am Sonntag spielt die U 18 ab 11 Uhr auf den Bahnen von Gut Holz Allendorf (Lumda). In der weiblichen U 10 und U 14 befindet sich die Jugendabteilung beim KSV noch im Neuaufbau. Hier sollen die Spielerinnen erst einmal Wettkampferfahrung sammeln. Anders sieht es bei der männlichen U 14 aus, wo die Wetzlarer zu den Favoriten zählen. In der männlichen U18 sind keine heimischen Starter vertreten, bei den gleichaltrigen Juniorinnen man aber Titelanwärter und hat weitere heiße Eisen im Feuer.