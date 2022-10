Der SVS ist klarer Derby-Sieger

4670 Holz warf Martina Christmann (TuS). Foto: Peter Henrich

GRIESHEIM - Der Auftakt zur nächsten Heimserie ist geschafft. Mit einem klaren 7:1 (3222:3039)-Sieg im Lokalderby über TuS Griesheim bewiesen die Hessenliga-Keglerinnen des SVS Griesheim wieder ihre Stärke zuhause, nachdem sie im ersten Heimspiel der Saison gegen Bad Soden-Salmünster die erste Niederlage seit fast sechs Jahren auf eigenen Bahnen hinnehmen mussten. "Aber es ist noch etwas Luft nach oben", befand Nadine Wenner.

Bleibt sie mit ihrer Mannschaft auf Platz zwei dicht an Spitzenreiter SG Hainhausen dran, stehen die TuS-Frauen weiter im Tabellenkeller. "Wenn es auch ein hohes Ergebnis am Ende war, haben wir uns doch gut verkauft", sah Mannschaftsführerin Ann-Katrin Freit ihr Team in den Einzelduellen teils stark Paroli bieten. Konnte sie selbst mit 548:530 bei 2:2 Satzpunkten gegen Lisa Stumpf den einzigen Mannschaftspunkt in der Mitte holen, hatte Sabine Buchert hier gegen SVS-Spielerin Silke Baumann mit nur acht Holz das Nachsehen (530:538/1:3) und war folglich nicht weit vom 2:2-Ausgleich entfernt.

Zuvor waren die Duelle im Startpaar klar an die Gastgeberinnen gegangen. Vor allem SVS-Mannschaftsführerin Nina Fraas setzte sich mit starken Durchgängen souverän gegen Martina Christmann durch (576:470/4:0). Raffaella Ripper gab Doris Kabourek mit 537:480 und 3:1 Satzpunkten das Nachsehen. Im Schlusspaar ging es wie in der Mitte eng zu; beide Duelle endeten nach Satzpunkten mit 2:2. Doch mit der besseren Holzzahl konnte sowohl Verena Bockard gegen Silke Freit (521:499) als auch Jutta Obermüller gegen Stephanie Göbel (530:512) das Ergebnis für die aufstiegsambitionierten SVS-Frauen noch auf 7:1 nach schrauben.