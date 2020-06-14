Kegler des KSV Wetzlar trainieren wieder und hoffen auf Saisonstart nach Plan

Erstes Jugendtraining: Trainerin Bettina Janson (M.) leitet - natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln - die Nachwuchskegler Bastienne Gerlach und Tobias Stöhr (r.) an. Foto: KSV Wetzlar
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KSV STELLT ZWEI NATIONALCOACHS
Der
Kegelsportverein Wetzlar kann sich ab 1. Juli mit zwei Nationaltrainerinnen des Deutschen Scherekeglerbundes (DSKB) schmücken. Heike Steinmüller - bisher U 18-Auswahltrainerin - übernimmt von Michael Teschner (Herdecke) das Amt des DSKB-Cheftrainers und Auswahltrainers der Damen und HerrenIhr folgt die KSV-Jugendwartin Bettina Janson als Trainerin der deutschen JugendauswahlZusammen mit Christian Schumann (Oberthal) bilden sie den Trainerrat der deutschen Scherekegler. (tw)
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