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Sonntag, 14.06.2020 - 14:30
3 min

Kegler des KSV Wetzlar trainieren wieder und hoffen auf Saisonstart nach Plan

Der Trainingsbetrieb bei den Keglern des KSV Wetzlar läuft bereits wieder. Auch die Planungen für die neue Saison sind bereits im Gange.

Erstes Jugendtraining: Trainerin Bettina Janson (M.) leitet - natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln - die Nachwuchskegler Bastienne Gerlach und Tobias Stöhr (r.) an. Foto: KSV Wetzlar

Erstes Jugendtraining: Trainerin Bettina Janson (M.) leitet - natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln - die Nachwuchskegler Bastienne Gerlach und Tobias Stöhr (r.) an. Foto: KSV Wetzlar

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KSV STELLT ZWEI NATIONALCOACHS

Der Kegelsportverein Wetzlar kann sich ab 1. Juli mit zwei Nationaltrainerinnen des Deutschen Scherekeglerbundes (DSKB) schmücken. Heike Steinmüller - bisher U 18-Auswahltrainerin - übernimmt von Michael Teschner (Herdecke) das Amt des DSKB-Cheftrainers und Auswahltrainers der Damen und HerrenIhr folgt die KSV-Jugendwartin Bettina Janson als Trainerin der deutschen JugendauswahlZusammen mit Christian Schumann (Oberthal) bilden sie den Trainerrat der deutschen Scherekegler. (tw)

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Kegeln Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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