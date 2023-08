Janek Waldschmidt trumpft über 30 Kilometer auf

Der Frohnhäuser Janek Waldschmid (re., MTV Gießen) glänzt beim Lahnpark-Lauf Wetzlar erfolgreich in der Spitzengruppe mit und steigert sich über 30Kilometer auf ausgezeichnete 1:58:53 Stunden.

Der Frohnhäuser läuft beim 11. Lahnpark-Lauf in Wetzlar auf Platz vier in der Altersklasse M30. Weitere starke Platzierungen gehen an Dillkreis-Starter.