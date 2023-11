Leichtathletik: Felix Thum schnappt sich M35-Hessentitel

Felix Thum (LC Eschenburg) gewinnt bei der hessischen Crossmeisterschaft in Trebur den Landestitel in der Altersklasse M35.

Felix Thum (LC Eschenburg) gewinnt bei der hessischen Crossmeisterschaft in Trebur den Landestitel in der Altersklasse M35.

Der Eschenburger setzt sich in seiner Altersklasse bei den hessischen Crossmeisterschaften in Trebur durch. In den Dillkreis gingen weitere Treppchenplatzierungen.