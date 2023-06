Neun Titel für den Kreis Groß-Gerau

Das TVGG-Geherteam mit (vorne von links) Sigrid Hartwig, Nicole Best, Gesa Künnemann, Peter Stolz, Markus Nadler sowie (hinten von links) Roman Astheimer, Kerstin Nadler, Uschi Klink, Birgit Alfano und Eva Germann war in Marburg gut in Form. (© TVGG)