Angebot für Läufer

HETZBACH. Der TV Hetzbach gibt am Sonntag, 20. August, Läufern jedes Alters und jeder Klasse Gelegenheit, sich bei anspruchsvollen Landschaftsläufen an den Hängen der Odenwaldhügel Elseberg und Krähberg (518 und 555 Meter hoch) zu erproben. Die Strecken verlaufen unweit des mächtigen Himbächelviadukts der Odenwaldbahn, das dem Oberzenter Stadtteil sein Wahrzeichen gibt. Und so steht auch der jährliche Läufertag im engen Bezug zur Bahn.