Anreise mit Hindernissen: Zehnkämpfer Neugebauer ohne Gepäck

Nach der ersten WM-Hälfte der deutschen Leichtathleten ohne Medaille hofft der Deutsche Leichtathletik-Verband in den weiteren Tagen auf Edelmetall. Die Zehnkämpfer haben in Budapest beste Aussichten. Kaul (25) ist als ehemaliger Weltmeister und Europameister immer ein Kandidat auf einen Topplatz. Neugebauer führt die Jahresbestenliste weltweit an. Eitel liegt auf Rang 14. Er überzeugte in diesem Jahr im Mehrkampf bei der Hallen-EM.