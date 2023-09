ASC Darmstadt auf Rang fünf, TV Seeheim auf Rang acht

KORBACH. Korbach war am vergangenen Sonntag Austragungsort des Hessischen Kinderleichtathletik-Finales der U12. Am Start waren die in vier Regionalvorkämpfen ermittelten 15 stärksten Teams aus Hessen. Eigentlich hätten es 16 Teams sein sollen, aber die Mannschaft des gastgebenden Vereins sagte ab. Jedes Team musste aus mindestens sechs und höchstens elf Kindern bestehen. Ein Team wurde aus Mädchen und Jungen einer Doppelaltersklasse gebildet, in diesem Fall aus den Jahrgängen 2012 und 2013. Kinder des Jahrgangs 2014 waren gleichfalls startberechtigt. Auch der TV Seeheim, der ASC Darmstadt, die TG Traisa und die LG Groß-Umstadt dabei. Zu absolvieren waren Scherhochsprung, Medizinballstoßen und 50 Meter-Sprint sowie eine 40-Meter-Hindernissprintstaffel. Zum Abschluss stand der Stadion-Cross auf dem Programm. Der ASC Darmstadt belegte den fünften Platz, der TV Seeheim den achten. Die LG Groß-Umstadt wurde Elfter, die TG Traisa 13.