Auch Mittelstrecklerin Trost fehlt bei Leichtathletik-WM

„Natürlich bin ich sehr enttäuscht. Aber aufgrund der Infektion ist ein WM-Start nicht möglich“, sagte die 28-Jährige aus München, die in diesem Jahr in 4:02,32 Minuten eine persönliche Bestzeit gelaufen war. Das deutsche Team für die am Samstag beginnende WM umfasst nun noch 71 Athletinnen und Athleten.