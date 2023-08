Auch Weber geht leer aus: Nullnummer für Leichtathleten

Eine Anpassung des ambitionierten Zieles, bis 2028 wieder zu den Top 5 der Welt zu zählen, mochte Sportdirektor Jörg Bügner nicht vornehmen. Ein Jahr vor Olympia in Paris bleibt aber der sorgenvolle Eindruck, den Anschluss nicht mehr zu schaffen.„Wir haben festgestellt, dass wir in vielen Disziplinen den Anschluss an die Weltspitze verloren haben“, sagte Bügner. Die Weltspitze habe sich signifikant weiterentwickelt. „Wir haben eine größere Distanz zu überbrücken und müssen uns mehr anstrengen.“