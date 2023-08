Australischer Läufer Bol von Dopingverdacht entlastet

Der 29-Jährige reagierte erleichtert auf die Nachricht und betonte erneut seine Unschuld. Für ihn sei ein Traum wahr geworden. „Niemand sollte erleben, was ich in diesem Jahr durchgemacht habe“, schrieb Bol in den sozialen Medien. Er will sich nun auf die anstehenden Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest konzentrieren.