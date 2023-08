Busemann: „Sind dabei, Leistung abzuschaffen“

„Wir sind in einem riesigen gesellschaftlichen Dilemma, das sich auch im Sport zeigt. Wir sind dabei, Leistung abzuschaffen, schon seit Jahren“, sagte der frühere Zehnkämpfer und ARD-Experte in einem Interview von „Focus online“. „Wir nehmen immer darauf Rücksicht, dass das schwächste Glied in der Kette gut dasteht“, monierte der 48-Jährige, der 1996 Olympia-Silber in Atlanta gewann. Bei der WM in Ungarn war das deutsche Team ohne Medaille geblieben.