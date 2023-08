Crouser bei WM-Sieg knapp an Kugelstoß-Weltrekord vorbei

Der Olympiasieger und Weltrekordler verfehlte am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im letzten Stoß mit 23,51 Metern seine eigene Bestmarke nur um fünf Zentimeter. Der 30-Jährige hatte bereits bei den vergangenen Titelkämpfen in Eugene vor einem Jahr triumphiert.