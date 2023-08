Das bringt der Montag bei der Leichtathletik-WM

Budapest (dpa) - . Gina Lückenkemper steht aus deutscher Sicht am dritten Wettkampftag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im Fokus. Die Doppel-Europameisterin möchte an diesem Montag endlich in ihren ersten WM-Endlauf. Ein Finale mit deutscher Beteiligung gibt es daneben auf jeden Fall.