Deutsche Cheftrainerin bilanziert: „Sehr guter“ WM-Start

„Wir haben sieben Top-8-Platzierungen, sechs persönliche Bestleistungen und zehn Saisonbestleistungen“, sagte Stein. „Es fehlt die Medaille, das ist klar. Aber es sind noch eine Reihe an Finals in den nächsten Tagen auf der Agenda.“ Der DLV hatte schon zuvor betont, dass die Chancen in der zweiten WM-Hälfte besser sein würden als in der ersten.