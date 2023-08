Deutscher WM-Start ohne Medaille - Lückenkemper muss zulegen

11,21 Sekunden im Vorlauf genügten zu Rang drei und dem automatischen Weiterkommen, überzeugend war der WM-Einstieg leicht gehandicapt nicht. Im unteren Rücken habe sich „ein bisschen was verschoben, aber nichts Wildes“, erklärte Lückenkemper zu einem Zwicken. „Wenn sich da hinten nicht so hundertprozentig was gut anfühlt, dann traust Du Dich halt auch nicht, so volle Möhre da raufzugehen, wie Du es machen würdest, wenn es halt eigentlich okay ist“, sagte die 26-Jährige.