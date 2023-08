Druck? Zehnkampf-Rekordler Neugebauer bleibt „cool“

„Ich bin dieses Jahr Neunter in der Welt - die Frage geht an Leo“, sagte der Ex-Weltmeister und ließ sich nicht locken. Leo Neugebauer, Bester in der Welt in diesem Jahr, parierte ganz cool. „Wenn ich da rausgehe, mache ich genau das, was ich die ganze Saison schon gemacht habe“, sagte der 23-Jährige kurz vor seinem Start am Freitag bei der Leichtathletik-WM. „Ich lasse da nicht von irgendwas mehr Druck aufbauen.“