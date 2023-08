Ein breites Angebot für Läufer

Die Reihe Odenwälder Erfolge verlängerten in den Frauenkonkurrenzen Sabine Schmidt (SV Falken-Gesäß) in 2:06:06 Stunden und Peggy Nieratzky (SC Güttersbach) in 2:14:37 mit den Plätzen zwei und drei über die 21,1 Kilometer sowie Myriam Siefert (TSG Bad König) in 49:54 und Alexandra Reeg (SG Güttersbach) in 53:46 mit den gleichen Rängen über 10.000 Meter. Ählich verhielt es sich bei der kürzeren Männerstrecke, wo Carlayl Wenz (SC Beerfelden) in 37:33 Minuten sowie Achim Schumacher (LAZ Mosbach) und Werner Stojetz (SC Güttersbach), beide in 44:09, die Plätze belegten.