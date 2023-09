Fridays for Future: Marathon muss Klima-Beitrag leisten

An den Tagen vor dem Marathon-Wochenende mit dem Inline-Rennen am Samstag und den 42,195 Kilometern für die Läuferinnen und Läufer am Sonntag hatten Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation in der Hauptstadt mit Straßenblockaden protestiert. Am vergangenen Wochenende besprühten Mitglieder der Gruppe das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. In unmittelbarer Nähe des Wahrzeichens befindet sich das Ziel.