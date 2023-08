Geflüchtete Timanowskaja darf ab sofort für Polen laufen

Das teilte die 26-Jährige am Montag bei Instagram mit und veröffentlichte dazu ein entsprechendes Schreiben. Darin bestätigt die entsprechende Kommission des Leichtathletik-Weltverbandes, dass die Wartezeit bei einem Nationalitätenwechsel in ihrem Fall von drei auf zwei Jahre verkürzt wurde. In Timanowskajas Profil auf der Homepage des Weltverbandes wird sie seit Montag als Polin geführt.