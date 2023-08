Geher Linke mit deutschem Rekord Fünfter über 35 Kilometer

Linke hielt sich von Beginn an in der Spitzengruppe auf, Junghannß schloss sich den Führenden an. Der Franzose Aurélien Quinion setzte sich als Erster ab und lag nach 20 Kilometern eine halbe Minute vor den Verfolgern mit Linke und Junghannß. Der Thüringer konnte dann nicht mehr folgen. Sechs Kilometer vor dem Ziel war Quinion wieder eingeholt. Zu Beginn der letzten drei Runden zog Martín das Tempo an, Linke konnte nicht mehr mithalten und lag im Ziel 65 Sekunden zurück.