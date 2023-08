Gina Lückenkemper verpasst WM-Finale über 100 Meter

Dabei hatte die in den USA in einer Gruppe mit dem neuen 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles trainierende Lückenkemper vor der WM noch betont: „Ich glaube, ich bin in der besten Form meiner Karriere - bisher.“ Etliche Konkurrentinnen waren allerdings in dieser Saison schon schneller. Angesichts von Rang 16 in der Bestenliste war ihr klar, dass ein Platz unter den besten Acht nur schwer zu ergattern sein würde.