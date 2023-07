Hürden-Weltmeisterin Amusan vor WM suspendiert

Amusan hatte erst am Dienstag beim Meeting im ungarischen Szekesfehervar das Rennen über 100 Meter Hürden in starken 12,35 Sekunden gewonnen. Das war nur eine Hundertstelsekunde langsamer als bei ihrem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Chorzow am vergangenen Sonntag. Ihr Weltrekord steht bei 12,12 Sekunden, aufgestellt hatte Amusan ihn bei der WM im vergangenen Jahr in Eugene in den USA. Dort hatte die 26-Jährige auch den Titel geholt.