Jenna Fee Feyerabend: „Ich kann Mensch und Athletin sein”

Wenn ich ehrlich bin: Die einzige Art und Weise, Athleten in einem System zu halten, das nur funktioniert, wenn man die Maximalförderung erhält oder die Eltern einen unterstützen, ist, ihnen Sanktionen aufzuerlegen, wenn sie gehen. Der DLV nutzt nicht die Potenziale, die Unis auf der anderen Seite der Welt bieten. Warum sollte es nicht auch im Sport Globalisierung geben? Und wenn man die Athleten, die in den USA tolle Erfahrungen sammeln, nach ihrer Rückkehr wieder integriert, ist doch alles wunderbar.

Wie sollte das Fördersystem aus Ihrer Sicht geändert werden?

Wir haben in Deutschland nicht die Möglichkeiten wie in den USA, weil der Sport nicht an erster Stelle steht. Das verstehe ich. Aber dann muss man die Talente auch unterstützen, dass sie in den USA die passende Uni finden, und darf ihnen nicht einreden, dass alle schlecht sind. Man sollte mit den Unis kooperieren. Denn die meisten Deutschen kommen ja zurück, da man für die USA nur starten darf, wenn man dort geheiratet hat. Es ist doch eigentlich ein Geschenk für den DLV, die Athleten in die USA schicken zu können, keinen Cent zu zahlen, und dann kommen sie zurück und sind viel stärker.