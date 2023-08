Kein neuer Stand nach WM-Unfall - „Darf nicht passieren“

„Das darf nicht passieren“, sagte ARD-Experte Frank Busemann über den Vorfall. Das sei „ein Schock“ für die Läufer um 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles. Der Amerikaner kam als Sieger in 19,76 Sekunden ins Finale. Der Titelverteidiger war der insgesamt schnellste Sprinter und geht auch als Favorit in den Endlauf am Freitagabend.