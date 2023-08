Keine Medaille: Potye nicht hoch genug, Diskuswürfe zu kurz

Das in Budapest ersatzgeschwächt angetretene DLV-Team hat bis Sonntag noch weitere Chancen, so durch die Zehnkämpfer Niklas Kaul und Leo Neugebauer sowie Speerwerfer Julian Weber. Vor einem Jahr gab es in Eugene das bisher schlechteste deutsche WM-Abschneiden, in den USA standen am Ende nur Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo und Bronze für die Sprint-Staffel zu Buche.