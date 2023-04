Kenianer Kiptum verfehlt Kipchoge-Weltrekord um 16 Sekunden

Ein erfolgreiches Marathon-Debüt feierte Sifan Hassan auf den Straßen von London. Die 30 Jahre alte Niederländerin und Doppel-Olympiasiegerin über 5000 und 10 000 Meter gewann in 2:18:33 Stunden. In einem spannenden Endspurt setzte sich Alemu Megertu aus Äthiopien in 2:18:37 mit nur einer Sekunde Vorsprung gegen die kenianische Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir durch. Titelverteidigerin Yalemzerf Yehualaw (Äthiopien/2:18:53) wurde nur Fünfte.