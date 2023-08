Kessing: Olympia in Deutschland würde Sport helfen

Der Rahmen für die Förderung werde durch den Geldgeber mit der Endkampfchance vorgegeben, erklärte er und räumte mit Blick auf die Leichtathletik-WM ein: „Da waren wir nicht so schlecht unterwegs, aber nicht gut genug für unseren eigenen Anspruch.“ Insgesamt gab es vor den abschließenden Finals elf Top-acht-Ränge für das DLV-Team in Budapest, allerdings könnte es nach zwei Medaillen im Vorjahr in Eugene erstmals keine WM-Podestplatzierung geben. Damit zeigte sich Kessing unzufrieden. „Dass wir nicht hergekommen sind, um mit leeren Händen nach Hause zu fahren, ist auch klar“, sagte der deutsche Verbandschef.