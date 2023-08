Klosterhalfen sagt Start bei der Leichtathletik-WM ab

Die Weltmeisterschaften in Budapest beginnen am Samstag. Bis zum 27. August wird in Ungarns Hauptstadt um Medaillen gekämpft. Vor der 26-jährigen Klosterhalfen, die bei der EM vor einem Jahr über 5000 Meter gewonnen hatte, hatten weitere Leistungsträger um Olympiasiegerin Malaika Mihambo ihren Start abgesagt.