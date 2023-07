Klosterhalfen über 800 Meter bei deutscher Meisterschaft

Cheftrainerin Annett Stein vom Deutschen Leichtathletik-Verband sagte, sie gehe davon aus, dass es bei der in den USA trainierenden Leverkusenerin zwischen der Hallen-EM Anfang März und dem Rennen in Stockholm eine „Irritation“ gegeben habe. Bei der Hallen-EM hatte Klosterhalfen Platz zwei über 3000 Meter belegt. Stein erwartet aber in diesem Monat noch einen Leistungssprung bei der einstigen WM-Dritten, die eine der deutschen Hoffnungen für die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest ist.