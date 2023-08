Leichtathleten arbeiten WM auf - „Tiefpunkt“ erst 2024?

Bei Weltmeisterschaften war der Verband zuletzt in Peking 2015 mit dem vierten Rang in der Länderwertung in den Top 5, wo er wieder hin will. Diesmal steht Rang zwölf in der Statistik, aber ohne Medaille bringt dies nichts fürs Renommee. 46 andere Nationen gewannen in Ungarn Edelmetall.