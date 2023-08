Leichtathleten hoffen auf guten Start: „Gewisser Optimismus“

„Wir hoffen auf einen guten Start, und dann sehen wir weiter“, sagte Bügner in Ungarns Hauptstadt. Die besten Aussichten auf Medaillen hat der DLV in der zweiten Wochenhälfte. Am kommenden Samstag geht es im Zehnkampf um die WM-Ehren. Dort haben Europameister Niklas Kaul und der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer Möglichkeiten, in den Kampf um die Topplatzierungen einzugreifen. Zum WM-Abschluss am nächsten Sonntag hofft Speerwurf-Europameister Julian Weber auf Edelmetall.