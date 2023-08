Leichtathleten versprechen „neun Tage Vollgas“ bei WM

Knapp zwölf Monate vor den Olympischen Spielen in Paris will das deutsche Team um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper bei der WM in Budapest trotz hochkarätiger Ausfälle den Stimmungsumschwung durch die Heim-Titelkämpfe in München fortführen. „Ich habe unfassbar Bock auf diese Weltmeisterschaften“, sagte Lückenkemper vor den am Samstag beginnenden Wettkämpfen.