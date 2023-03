Leichtathletik: Beste Hoch- und Weitspringer gekürt

Mit über 80 Startern war im Teamwettbewerb der Jüngsten am Morgen das größte Starterfeld im Einsatz. In der TU8 setzten sich die TSV Minis 1 hauchdünn gegen die Löwen der TSG Bad König durch. Sehr viel deutlicher fiel der Sieg in der TU10 aus. Nach der 30m-Sprintstaffel, der Weitsprungstaffel und dem Medizinballstoßen hatte die Gummibärenbande der TSG Bad König 16 Punkte Vorsprung vor der Mannschaft des TSV Höchst.