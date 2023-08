Leichtathletik-Präsident: Vielleicht gelingt Überraschung

Bei der enttäuschenden WM vor einem Jahr in Eugene in den USA hatte die diesmal nach Verletzung fehlende Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo Gold gewonnen. Als weitere Medaille steuerte die Staffel über 4 x 100 Meter Bronze bei. Das Quartett kann nach Ausfällen am Ufer der Donau nicht in Bestbesetzung antreten.