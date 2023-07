Lückenkemper jubelt weiter: Sprint-Sieg mit Vereinsstaffel

„Meine Mädels kennen den Job, ich kenne meinen Job, das war einfach eine geile Team-Leistung“, sagte Lückenkemper, die längst Richtung WM blickt. „Wir sind auf einer Reise, aber der Saisonhöhepunkt ist erst im August. Ich spüre, dass da was Ordentliches in der Pipeline ist“, sagte die in den USA trainierende Sprinterin nach ihrem Sieg über 100 Meter bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel. Die Weltmeisterschaften finden vom 19. bis 27. August in Budapest statt.