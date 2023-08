Lückenkemper verpasst WM-Finale über 100 Meter

Ihre persönliche Bestzeit datiert aus dem Jahr 2017, als sie bei der WM in London 10,95 Sekunden gelaufen war. In Budapest geht Lückenkemper noch mit der nach Ausfällen nicht in Topbesetzung antretenden Staffel über 4 x 100 Meter an den Start. Das deutsche Quartett hatte bei der WM im vergangenen Jahr Bronze gewonnen.