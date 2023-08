Lückenkemper weit weg vom Finale - Abuaku wie einst Schmid

„Nachdem das Einzel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, heißt es für mich 'jetzt erst recht' in der Staffel“, betonte sie. Das Quartett kann in Budapest aus Verletzungsgründen aber nicht in der damaligen Besetzung antreten. Damit stehen die Chancen ein Jahr nach dem umjubelten EM-Gold von München auch dort schlecht.