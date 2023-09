Marathon-Rekordler Petros zu Schuhen: Nie so gutes Gefühl

Petros will auch künftig zudem Spikes anziehen und einzelne Rennen auf der Bahn bestreiten. In der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon bestritt er beim Diamond-League-Meeting in Brüssel ein Rennen über 10.000 Meter. Im kommenden Jahr liegt sein Fokus vor allem auf den Olympischen Spielen in Paris. „Ich habe sehr viel vor“, sagte der 28-Jährige mit Blick auf die nächste Saison.